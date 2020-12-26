تركيا الآن: حليف أردوغان يحتفظ بملفات فساد الرئيس التركي وعائلته

كشفت الصدفة عن احتفاظ دولت لهتشلي رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب أردوغان "العدالة والتنمية"، بملفات فساد النظام الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، يعود تاريخها الى العام 2013 قبل اتحاد الحزبين في «تحالف الشعب»، واعتبرت منصة "تركيا الآن" الإخبارية المتخصصة فى الشأن التركى، أن هذا الأمر يشير باحتمال حدوث انشقاقات وشيكة عن الحزب الحاكم فى تركيا الذى يقوده أردوغان.

وأثناء تصويرها مقر حزب الحركة القومية التقطت عدسة شبكة تلفزيون «فوكس تي في» الكتب والأوراق التي يرجع تاريخها إلى ديسمبر 2013، الذى شهد واحدة من أكبر فضائح الفساد في العالم، وتضمنت تسريبات للرئيس التركي والمقربين منه، بعد حملة شنتها جماعة من الشرطة على أردوغان وحكومته واتهمتهم في العديد من قضايا الفساد والرشوة، وكانت جميعها مشفوعة بالأدلة، ولكن سرعان ما تدارك أردوغان الموقف وزج بهم جميعًا بالسجون بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية ، وظهرت خلال التقرير ملفات تحمل عناوين مثل «ميزان تدمير حزب العدالة والتنمية»، و«عملية الفساد والانتخابات الرئاسية».

يشار إلى أن حزب الحركة القومية من أكبر الأحزاب المعارضة لنظام حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى أصبح حزبًا مواليا وشكل الحزبان تحالف الشعب، ولكن من الواضح أن حزب الحركة القومية مازال يحمل في ثناياه معارضة للنظام القائم في انتظار اللحظة المناسبة.

وقال الباحث في الرأي العام التركي، إبراهيم أوسلو، إن حزب العدالة والتنمية بعودته إلى مغامراته الطائشة على الصعيد الإقليمى لتركيا، قد يدفع حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهتشلي إلى الانسحاب من تحالف الشعب القائم بينه وبين الحزب الحاكم.