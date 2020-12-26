مستشفيات أكبر ولاية أسترالية من حيث السكان دون أطباء بسبب احتفالات عيد الميلاد

مازالت المستشفيات الأسترالية تتلقى مرضى فيروس كورونا التاجي بجانب الحالات المرضية المعتادة، وفي الوقت الذي تحتاج فيه جميع أماكن تقديم الرعاية الطبية إلى وفرة الأطباء على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، من المنتظر أن تعاني أغلب مستشفيات "نيو ساوث ويلز"، أكبر ولاية أسترالية من حيث السكان، من غياب الأطباء بسبب الاحتفال بعيد الميلاد.

وبحسب موقع "إيه بي سي" الأسترالي، فإن بعض المستشفيات استطاعت تعيين أطباء بدلاء بشكل مؤقت اعتبارًا من 28 ديسمبر الجاري، فيما فشلت الأغلبية في فعل ذلك، الأمر الذي وصفه جون ميدكالف، العمده المحلي للولاية بـ"وضع مخيب للآمال".

وعلاوة على غياب الأطباء في أغلب المستشفيات بسبب إجازة العام الجديد، تم إغلاق كل العيادات الطبية حتى أوائل يناير المقبل، وهذا ما دفع المنطقة الصحية المحلية الغربية في نيو ساوث ويلز، للعثور على حل بديل وسد الفجوات بعمل مكافأة سخية للأطباء حتى يتنازلوا عن الإجازة، لكن الوضع لم يسر على ما يرام في جميع المستشفيات.

وعلق جيل لودفورد، الرئيس التنفيذي لإحدى المناطق الصحية في الولاية، قائلًا إن الدعم الطبي الافتراضي كان هو الحل الوحيد لإنقاذ الموقف؛ لذلك تم الاتفاق مع أطباء وأطقم تمريض لتتولى مهمة الدعم الطبي عن بعد على مدار الساعة خلال موسم العطلات.

وأوضح ريتشادر دربير، طبيب في ولاية نيوز ساوث ويلز، أنه كان يعمل منذ عام 2007 في عدد من المستشفيات التابعة للمنطقة الصحية المحلية الغربية بالولاية، لكنه توقف عن تقديم خدماته كطبيب بسبب متطلبات الإدارة التي وصفها بـ"المرهقة والسخيفة".

وأكد أن اللوم يلقى دائمًا على الأطباء دون النظر إلى نظام المستشفيات غير الجيد والمعاملة السيئة التي يتلقاها العاملين بالرعاية هناك، في الوقت الذي تشكو فيه الإدارات الطبية من عدم وجود عدد كافٍ من الأطباء وهم لا ينظرون إلى تصرفاتهم أولًا.