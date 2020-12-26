الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 20 إصابة جديدة بينها 8 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ فيما تلقت تقارير عن 20 إصابة جديدة بينها 8 حالات بعدوى محلية تم تسجيل 6 منها في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين وحالتين اثنتين في العاصمة بكين؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 86933 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمس حالات في شنجهاي، و2 في يونان، وحالة واحدة في كل من فوجيان وهونان وقوانغدونغ وسيتشوان وشنشي؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4193 حالة غادر منها 3919 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 81971 شخصا، مشيرة إلى أن 12055 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض بينها 17 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 245 حالة منها 202 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8481 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 136 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 780 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7317 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و640 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.