حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الهلال

كشف البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد السعودي، عن تشكيل فريقه لمباراة الهلال، والمقرر لها مساء اليوم، السبت، على ملعب الملك فهد ضمن مواجهات الجولة الـ 10 من دوري المحترفين السعودي.

ويلعب أحمد حجازي مدافع الفراعنة مع الاتحاد في التشكيل الأساسي أمام الهلال.

ويخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

مارسيلو جروهي - سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي - كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي - عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي - بريجوفيتش

ويلعب الاتحاد المواجهة وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا.