تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسام لطفي، ندوة "تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين"، وذلك في تمام السادسة من مساء غدٍ الأحد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويدير الندوة الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، ويحاضر بها الشاعر جمال بخيت.
وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
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