 غدا.. الأعلى للثقافة يناقش تعزيز حماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الأعلى للثقافة يناقش تعزيز حماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين

شيماء شناوي
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 4:50 م

تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسام لطفي، ندوة "تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية لدى الأطفال والبالغين"، وذلك في تمام السادسة من مساء غدٍ الأحد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الندوة الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، ويحاضر بها الشاعر جمال بخيت.

وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

صفحة أمانة المؤتمرات
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب


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