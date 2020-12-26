أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 430 ألفا و562 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و953 ألفا و859 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه جرى تسجيل 34 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و204 حالات، كما جرى تسجيل 4 آلاف و175 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 396 ألفا و95 حالة.