 صدور تحذيرات بشأن الطقس وعمليات إجلاء في بريطانيا بسبب العاصفة بيلا - بوابة الشروق
السبت 26 ديسمبر 2020 9:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

صدور تحذيرات بشأن الطقس وعمليات إجلاء في بريطانيا بسبب العاصفة بيلا

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:24 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:24 م

تسببت العاصفة بيلا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 112 كيلومترا في الساعة عبر الجزر البريطانية اليوم السبت، حيث صدرت عدة تحذيرات بشأن الطقس.

وفي الساعة الخامسة صباحا، تم تفعيل 78 تحذيرا و99 تنبيها بشأن الفيضانات في إنجلترا، في حين كان هناك تحذيران وخمسة تنبيهات بشأن الفيضانات في ويلز ، وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية سبعة تحذيرات و 13 تنبيها.

وفي وقت سابق ، نصحت السلطات أكثر من 1300 من السكان بمغادرة منازلهم في جنوب شرق إنجلترا خلال فترة الكريسماس بسبب اقتراب العاصفة بيلا.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار يومي الأحد والاثنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك