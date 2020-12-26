السجن عاما لطالب هدد خطيبته السابقة بصورها العارية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش، اليوم السبت، "م.م.م"، طالب، بالسجن لمدة عامًا واحدًا؛ لاتهامه بتهديد خطيبته السابقة وتدعى "ص.س.م"، طالبة، بنشر صورها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، وذلك في القضية التي تحمل رقم 637 لسنة 2020 جنايات محرم بك.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد تلقيه إشارة من مباحث الانترنت، حول ورود بلاغًا من المجني عليها، تتهم فيه المتهم بتهديدها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي.

توصلت التحقيقات، إلى أنه ولكون المتهم كانت تربطه علاقة خِطبة سابقة بالمجني عليها، أرسل لوالدتها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، صورًا لها وهي عارية، كان سبق وتحصل عليها منها أثناء فترة خطبتهما، وذلك رغبة منه في الضغط عليهم لإجبارهم على إعادة الخطوبة مرة أخرى.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليها رفضت العودة له وطالبته بعدم إرسال تلك الصور مرة أخرى، لكنه استمر في إرسالها إليها عبر هاتف والدتها، ثم طلب من المجني عليها إعطائه مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور على نطاق أوسع.

وبإبلاغ المجني عليها عن الواقعة، تم تحرير محضرًا بها، وبتقنين الإجراءات وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد عزت غريب، ومحمد عاطف مشالي، وسكرتارية، مصطفى أبو اليُسر.