فرنسا وإسبانيا تتسلمان الدفعة الأولى من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

تسلمت فرنسا وإسبانيا، صباح اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاح "فايزر/ بيونتك" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، استعدادا لانطلاق حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي غدا الأحد.

ووصلت الجرعات الأولى من اللقاح إلى مقر الصيدلية المركزية لهيئة المساعدة العامة في مستشفيات باريس خارج العاصمة الفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أن شاحنة مبردة نقلت ما يقرب من 19 ألفا و500 جرعة من مصنع "فايزر" في بورس شمال شرق بلجيكا إلى باريس، فيما وصف مدير الصيدلية فرانك هويت وصول اللقاحات بأنها لحظة "تاريخية" في الجائحة.

وبعد تسجيلها أكثر من 62 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في فرنسا غدا بمقيمين في دارين لرعاية المسنين.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، إن شاحنة مبردة تحمل الشحنة وصلت إلى مستودع شركة "فايزر" في جوادالاخارا بوسط إسبانيا، بعد ثلاثة أيام من مغادرتها مصنع الشركة في بورس شمال شرق بلجيكا.

وأضافت أنه بعد إعادة التعبئة، سيتم إعادة توزيع اللقاحات على مناطق إسبانيا الـ 17 ذاتية الحكم حتى يبدأ التطعيم في جميع أنحاء البلاد، على أن تحصل إسبانيا على 4.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" على مدار الـ12 أسبوعا القادمة، وهو ما يكفي لتطعيم حوالي 2.3 مليون من سكانها.

وتأتي عمليات تسليم الدفعات الأولى لدول الاتحاد الأوروبي بعد أن رخصت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح "فايزر/ بيونتك" استخدام يوم الاثنين الماضي.