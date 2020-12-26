دول شمال أوروبا تتسلم جرعاتها الأولى من لقاح كورونا

ذكرت سلطات الصحة العامة في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد إنها تسلمت دفعاتها الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم السبت.

ومن المقرر أن تبدأ تلك الدول، إلى جانب دول أخرى في أوروبا، عمليات التطعيم غدا الأحد باللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك وفايزر".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية (واي ال ايه) أن المعهد الفنلندي للصحة والرعاية تلقى 9750 جرعة ما يكفي لتطعيم 4875 فردا.

وفي أوسلو، قالت كاميلا ستولنبرج، رئيسة مؤسسة الصحة العامة النرويجية، لوكالة (ان تي بي) للأنباء: "تعني (اللقاحات) أننا نعلم أن هذه هي بداية الخروج ولكنها تعني أيضا أن أمامنا فترة عمل كبيرة مقبلة".

ووصلت الدفعة الأولى للنرويج التي تبلغ نحو عشرة آلاف جرعة لقاح إلى مستشفى أوسلو الجامعي في أوليفول ومنها سوف يتم توزيعها على مستوى البلاد.

وفي كوبنهاجن، قال معهد الأمصال الوطني بالدنمارك إنه فحص محتوى الشحنة الأولى بعدما سجلها وأعاد تعبئتها وغادرت الشاحنات فيما بعد إلى خمسة مستشفيات عبر البلاد.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية إن الدفعة الأولى وصلت بحسب الخطة. وسوف يتم إعادة تعبئة نحو عشرة آلاف جرعة ونقلها إلى 21 منطقة بالبلاد والتي من المقرر أن تبدأ عمليات التلقيح غدا الأحد.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تتلقى أيسلندا حزمتها الأولى من اللقاحات يوم الاثنين.