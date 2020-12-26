الأرصاد: طقس دافئ نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء غدا الأحد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء غدا الأحد، فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء مصر، مؤكده أن طقس غدا الأحد سيكون دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون بارد على معظم الأنحاء ليلا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء موضحه أن هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فتسجل العظمى بالقاهرة 23 درجة للعظمى والصغرى 12 درجة، والوجه البحري 23 درجة للعظمى والصغرى 13 درجة والسواحل الشمالية الغربية 21 للعظمى 13 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 للعظمى 15 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات، جنوب الصعيد 27 للعظمى 11 للصغرى.