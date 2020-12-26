التصريح بدفن جثة وكيل نيابة بني مزار بالمنيا لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارة

أمر المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتشييع جثمان المستشار حسام سليم وكيل أول نيابة بني مزار، والذي لقي مصرعه، في انقلاب سيارته أثناء ذهابه من المنيا إلى القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بوفاة المستشار حسام سليم وكيل أول نيابة بني مزار متأثرًا بإصابته، إثر انقلاب سيارته الملاكى أثناء قيادته لها بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حال توجه إلى القاهرة، حيث انتقل إلى مكان الحادث زملائه فى نيابة مركز بني مزار ، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة متاثرًا بإصابته، قبل إسعافه بلحظات.

وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل السيارة من قارعة الطريق، ونجح ضباط المرور بالمنيا الإدارة العامة للمرور في تسيير الحركة المرورية بعد أن توقفت لمدة ساعة، وأمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بسرعة الانتهاء من الإجراءات لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف.