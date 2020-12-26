أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفًا و449 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 929.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 250 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 145 ألفًا و380.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 79 مليون إصابة.