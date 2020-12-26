نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض فيلم ابن سينا

نظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، والمركز الروسي للعلوم والثقافة، فعالياته مساء اليوم السبت.

وعُرض خلال الفعالية الفيلم الروسي "ابن سينا" الذب أنتج إبان الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1956، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.

ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا، وما يحتويه من نصائح طبية والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا، وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات، وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.

وعقب عرض الفيلم نُظمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

وشهدت الفعاليات كذلك ندوة توعوية بحضور العالم الدكتور صلاح سرور أستاذ الصدر والقلب بجامعة الإسكندرية، والتي أدارها الدكتور إبراهيم الكرداني، حيث تحدث فيها عن أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا، وأهمها التباعد الاجتماعي بين الأفراد، وكذلك أهم طرق التغذية السليمة، واتباع نظام جيد لتناول الطعام الصحي؛ للوقاية من الأمراض.