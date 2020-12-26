العمليات المشتركة العراقية: بغداد آمنة ونكثف الجهود لملاحقة مطلقي الصواريخ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، أن بغداد "آمنة ولا يوجد أي تهديد لها"، مؤكدة تكثيف الجهود الاستخباراتية لملاحقة "مطلقي الصواريخ".

ونقلت قناة ( السومرية نيوز) العراقية عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".

وأضاف الخفاجي أن جميع القطاعات الأمنية تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جدا، متابعا أن قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الأهداف الحيوية في البلاد.