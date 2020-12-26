قال وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تصيب بالمرض الشديد، وليست أكثر ضراوة من السلالات السابقة للفيروس.

وأضاف عسيري ، في بيان له اليوم السبت، أنه بدون التحور، فإن فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين، مشيرًا إلى أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم والمناعة، قادرة على منع الإصابة الثانية مدة تصل إلى 4 أو 5 أشهر.

ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات خصصتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز التأكد التي تم تخصيصها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 362066 حالة مؤكدة، بزيادة 163 إصابة عن المسجلة يوم أمس الجمعة والتي بلغت 178 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6176 حالة.

وتم تسجيل 189 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 353004 حالة، (97 بالمئة من إجمالي الإصابات المسجلة).