النيابة تأمر بإعدام 5 أطنان دواجن فاسدة بالقاهرة

قررت النيابة العامة، إعدام ومصادرة 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من بضبط مباحث التموين 5 أطنان مقطعات دواجن دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.