تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء.

وأضاف المركز -في بيان اليوم السبت- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6744 طنا، تشمل: 1932 طن يوريا، و2351 طن رمل، و661 طن نترات، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 83384 طنا تشمل: 19470 طن ذرة، و6940 طن قمح، و2881 طن سكر، و16770 طن خردة، و20 ألف طن فول صويا، و11695 طن فول، و1529 طن حديد، و3799 طن زيت طعام، و300 طن كلوريد ايثيلين.

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وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 826 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصولياء وقرنبيط)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وشبت وبقدونس وجزر وسمسم وكمون)، وفواكة (بلح وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومالطا وكرواتيا وأمريكا وإيطاليا وأسبانيا وسنغافورة وإندونيسيا وهولندا وسلوفينيا وهونج كونج وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 284 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1379 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179439 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58970 طنا.

وغادر قطاران الميناء بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وغادر قطار واحد يتكون من 20 عربة بعد أن قام بتفريغ 20 حاوية متجهة إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4570 شاحنة.