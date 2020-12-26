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بدء تلقي أطباء المجر للقاح كورونا

بودابست - د ب أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:25 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:25 م

قالت الحكومة المجرية إن المجر بدأت التطعيمات ضد كوفيد -19، اليوم السبت، بتلقي الأطباء وطواقم التمريض في مستشفى ببودابست لأولى جرعاتهم من لقاح بيونتيك - فايزر.

وكانت الطبيبة البارزة أدريان كيرتس، أول من حصل على اللقاح، وقالت للتلفزيون الحكومي إنها كانت تنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة.

وتتعامل الطبيبة بصفتها رئيسة قسم مكافحة العدوى في مستشفاها، بشكل أساسي مع مرضى كوفيد- 19.

ووصلت شحنة أولى قوامها ما يقرب من 10 آلاف جرعة من اللقاح إلى المجر في وقت مبكر من صباح السبت، ثم تم توزيعها على العديد من المستشفيات الكبرى في البلاد.

وتخطط السلطات لتطعيم العاملين بالمجال الطبي الأكثر تعرضا لفيروس كورونا أولا، وكذلك المقيمين والعاملين في دور رعاية كبار السن.

ومنحت المجر، اللقاحات قبل يوم واحد من طرح لقاح الاتحاد الأوروبي الرسمي.


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