 الهند تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:14 ص | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:14 ص

سجلت الهند 22 ألفا و273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة المصابين منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 10 مليونين و169 ألفا و118 مصابا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 251 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 147 ألفا و343 وفاة.

فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد والتي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية 281 ألفا و667 حالة.

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