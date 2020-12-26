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الكشف على 879 مواطنا في قافلة طبية بكفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
محمد نصار
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:27 م

شهدت قرية الشباسية، التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق، تواجد قافلة طبية تحت إشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

جاء ذلك تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبد اللطيف بكر مسئول القوافل الطبية بالمديرية، ومحمد جميل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزي أغا مدير الإدارة الصحية بدسوق، والفريق الطبي المرافق، ورئيس قرية شابة الأستاذ عطية زيدان.

وتستمر القافلة لمدة يومين، وذلك في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانًا لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراء الكشف الطبي على 879 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 17 لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة "باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، ومعملين.

وأضاف نور الدين أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً؛ لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.


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