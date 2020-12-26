بن راشد يتسلم رسالة العاهل السعودي للمشاركة في القمة الخليجية

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تضمنت دعوة رسمية للحضور والمشاركة في الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية الذي سيعقد بالعاصمة الرياض في الخامس من يناير المقبل.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم /السبت/ أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي ظهر اليوم الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى - خلال اللقاء - استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار والسعادة على الشعوب والدول الأعضاء.



وأكد حاكم دبي حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.