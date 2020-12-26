 فرنسا: 146 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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فرنسا: 146 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 10:58 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 10:58 م

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 146 حالة وفاة و3093 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 62 ألفا و537 حالة، ما يضع فرنسا في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أن انخفاض أعداد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير مرتبط بإغلاق عدد كبير من المعامل بسبب عطلة أعياد الميلاد.

وتبدأ فرنسا، غدا، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" باللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، بعد وصول أول دفعة من اللقاح.

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