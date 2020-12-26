في الوقت الذي سجلت فيه فرنسا عدد مرتفع من إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 20262 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في إطار حملة الاختبارات الواسعة قبل لم شمل الأسرة في الأعياد، والتى تضمنت بإجراء حوالي 2.35 مليون اختبار الأسبوع الماضي، تستعد البلاد لتطبيق المرحلة الأولى من حملة اللقاحات الإجبارية المجانية والتي ستبدأ الأحد بدور المسنين.



وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أنه وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية، فإن البلاد سجلت عدد إصابات مرتفعة قبل ساعات من حملة اللقاحات، موضحة أنه سبب ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى الزيادة في الفحوصات التي أجراها الفرنسيون، قبل لم شمل الأسرة في الأعياد".



وفي الأسبوع الماضي، تم إجراء حوالي 2.35 مليون اختبار، بزيادة أكثر من 50 ٪ عن الأسبوع السابق، وفقاً لدائرة الإحصاء بوزارة الشؤون الاجتماعية الفرنسية.



وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد، عن وفاة 62427 شخصاً في فرنسا، خلال 24 ساعة، بينهم 159 في العنايى المركزة، وفقًا لبيانات من الصحة العامة الفرنسية.



وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه "من المقرر أن تبدأ التطعيمات الأولى في فرنسا ضد المرض، غدا الأحد، في مدن سيفران، وسين سان دوني، وديجون، وذلك مع متطوعين مسنين.



وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق أن "التطعيمات ستبدأ بالتجربة على عدد صغير من مؤسسات المسنين، ويمتد تدريجياً إلى جميع أنحاء فرنسا في يناير".



وتم تحديد موعد تسليم لقاحات أكبر في مطلع يناير المقبل، وستبدأ الحملة الخاصة بـ7 آلاف دار رعاية للمسنين في فرنسا، ومقدمي الرعاية، لأنهم من المحتمل أن يطوروا أشكالًا خطيرة من (كوفيد-19)، ثم سيتم تطبيق اللقاح على نطاق واسع حتى بداية عام 2021.



إلى ذلك، سجلت فرنسا أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، وظهرت الإصابة لدى مواطن فرنسي عاد من بريطانيا إلى مدينة "تور" الفرنسية، 19 ديسمبر الجاري، ويخضع الآن للحجر الصحي.