توفى مساء الجمعة اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إثر إصابته بفيروس كورونا، قبل أكثر من أسبوع، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء أمس بنفس السبب.

وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردي عن حزب (مستقبل وطن)، وحصل في الجولة الأول على أعلى الأصوات، ونجح في جولة الإعادة التي أجريت على مقعدين، على حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين وفاز بعضوية المجلس.

وعمل اللواء عيد، عدة سنوات في مديرية أمن السويس وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب مدير الأمن، وقضى عدة سنوات في ذلك الموقع الوظيفي إلى أن جرى تصعيده قبل خمس سنوات ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية.

وأصيب نائب السويس بفيروس كورونا وجرى نقله وزوجته إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء وضعهما بالعناية المركزة، إلا أن حالتهما ساءت، وجرى وضع اللواء عيد على جهاز تنفس صناعي قبل 6 أيام، ووافته المنية قبل قليل مساء اليوم الجمعة.