آس: توخيل غاضب من إدارة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن شعور توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بالغضب الشديد من تعامل إدارة الفريق الفرنسي معه في مسألة إقالته من تدريب سان جيرمان.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن توخيل غاضب من الطريقة التي تعامل بها ليوناردو، المدير الرياضي بباريس سان جيرمان، في نقل خبر إقالته، على الرغم من عدم صدور بيان رسمي من النادي الفرنسي يؤكد فيها هذه الإقالة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من عدم وجود بيان رسمي من باريس سان جيرمان يؤكد الخبر فإن توماس توخيل لن يشرف على مسئولية وقيادة الفريق الفنية في الوقت الحالي، وتعمل إدارة باريس على خطط تسوية رحيل المدير الفني الألماني، وكذلك بديله المحتمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأكدت «آس» أن توخيل قد غادر الاجتماع القصير الذي جمعه بليوناردو، المدير الرياضي، يوم الأربعاء الماضي، غاضبًا بعد معرفته بأن وقته في حديقة الأمراء قد انتهى، وكان توخيل على خلاف مع إدارة باريس سان جيرمان الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن باريس سان جيرمان سيتكلف 7 ملايين يورو كتعويض لتوخيل جراء إقالته من المسئولية الفنية للفريق الفرنسي.