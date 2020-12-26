بعثة أثرية روسية تعثر على كشف أثري هام بالفيوم

بعثات أثرية روسية تزور مصر مطلع 2021.. ومن المقرر نقل المكتشفات إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

أكد مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية مراد جاتين، أنه يجرى التنسيق للتعاون بين الخبراء من روسيا ومصر في مجال الآثار والتراث، وذلك في إطار عام التعاون الإنساني المصري الروسي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تزور بعثات أثرية روسية مصر في مطلع العام المقبل 2021.

وكشف مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية مراد جاتين -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن بعثة أثرية روسية تابعة لمركز البحوث المصرية للأكاديمية الروسية للعلوم عثرت على كشف أثري هام بالفيوم خلال أعمال المسح التي تنفذها بالتعاون مع الخبراء المصريين، ووجد العلماء الروس خلال أعمال المسح الأثري في موقع دير البنات الأثري في واحة بمحافظة الفيوم، عملات معدنية "ذهبية" ترجع إلى الحكام العرب من العباسيين وتمثل "الكشف الأهم في المنطقة" خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن بعثة مركز البحوث المصرية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم تنفذ أعمال الحفائر في الموقع منذ عام 2003، مضيفا أن البعثة نفذت بالتعاون مع الخبراء المتخصصين -منذ بدء أعمالها- 14 موسما أثريا، تم خلالها دراسة أكثر من 350 مقبرة من العصر اليوناني الروماني والعصر البيزنطي المبكر.

وأضاف أن البعثة بدأت موسم عملها الـ15 في أكتوبر الماضي، وعثرت على الكشف الأثري الهام في منتصف نوفمبر 2020، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري، حيث زار رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور "أسامة طلعت"، أعمال الحفائر في مركز البحوث المصرية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، واصفا الكشف الأثري بأهم الاكتشافات بالمنطقة التي تمت في محافظة الفيوم في السنوات الأخيرة، ومن المقرر نقل المكتشفات إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.