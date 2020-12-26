27 لاعبا في معسكر منتخب اليد استعدادا للمونديال

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انطلق اليوم معسكر المنتخب الأول لكرة اليد، استعدادا لبطولة العالم المقرر انطلاقها 13 من الشهر المقبل بمشاركة 32 دولة.

ويستمر معسكر المنتخب حتي الخميس المقبل، واستقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم :

في حراسة المرمي: كريم هنداوي، عصام الطيار، عبد الرحمن حميد.

في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل، أحمد مؤمن، أحمد سيسه.

في مركز الجناح الأيمن، محمد سند، أكرم يسري، عمر سامي.

على الدائرة: محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، خالد وليد، أحمد عادل، وسام نوار.

في مركز المدافع الأيسر: علي زين، يحيي الدرع، حسن قداح.

في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام، إسلام حسن، أحمد خيري، سيف الدرع.

في مركز المدافع الأيمن: أحمد الأحمر، يحيي خالد، محسن رمضان، مصطفي بشير، مصطفي خليل، عبد الرحمن فيصل.