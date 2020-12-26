اليابان تحظر دخول الأجانب بعد تسجيل إصابات بسلالة جديدة لكورونا

قررت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، اتخاذ ترتيبات لحظر كل الوافدين الجدد من الجنسيات غير اليابانية من مختلف أنحاء العالم اعتبارًا من 28 ديسمبر وحتى نهاية يناير، بعد رصد سبع حالات عدوى بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي جرى اكتشافه في بريطانيا.

وأفادت شبكة "نيبون تي في" التلفزيونية، اليوم السبت، بأن المواطنين اليابانيين وغير اليابانيين الذين يعيشون في البلاد ويقومون برحلات عمل إلى الخارج سوف يخضعون لفترة عزل ذاتي تستمر 14 يومًا، مضيفة أنهم حاليًا مستثنون.

وتأكد إصابة شخصين آخرين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينما سجلت البلاد رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من 3870 حالة جديدة، ليمثل أعلى زيادة يومية لليوم الرابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة إن المصابين الاثنين هما طيار كان قد أقام في بريطانيا، والشخص الآخر هو أحد أفراد أٍسرته ويتلقيان العلاج في مستشفى بطوكيو.

وتحدثت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في بريطانيا.