بابا نويل والثلاثة ملوك يوزعون الهدايا في احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ

أطلق قطاع سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، الاحتفال السنوي بالكريسماس وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الاحتفالية وسط أجواء من البهجة والسعادة تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وارتدى عدد من الشباب ملابس "بابا نويل" لتقديم هدايا الكريسماس للسياح في ميدان سوهو سكوير.

كما جرى اطلاق موكب "الثلاثة ملوك" وهى عبارة عن ثلاث أشخاص يرتدون زي ملوك ويركبون ثلاث جمال ويسير بجوارهم بابا نويل ويقوموا بالتجول بين السياح في ميدان سوهو، لتوزيع الهدايا على الأطفال و السياح، وهذه الطقوس ابتكرتها بعض المنتجعات السياحية بقطاع سوهو، وأصبحت جزء من احتفالات الكريسماس كل عام.

وقال رامي رزق الله كامل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافوى بقطاع سوهو، إن السائحين حرصوا على المشاركة في موكب الثلاث ملوك، خاصة أنهم اعتادوا على هذه الاحتفالية كل عام، وينظيم هذا الموكب منذ ما يقرب من 5 أعوام وقوبل باستحسان من قبل السائحين.

وأكد رامي رزق الله، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وجرى تعقيم الميدان بالكامل قبل انطلاق الاحتفالية، ومراعاة التباعد بين المشاركين.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم عدد من العروض الفنية، للترفيه عن السائحين.