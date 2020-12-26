الأردن يسجل 18 وفاة و1050 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 18 وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3729 والإصابات إلى 286356.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 23976 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 85 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولفت الموجز إلى تسجيل 2339 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 258651 حالة.

وأضاف الموجز أن 11123 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3068292 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 44ر9 بالمئة.