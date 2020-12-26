بعد جولات من مفاوضات متعثرة بين بروكسل ولندن حول الاتفاق التجاري ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، توصل الجانبان أخيرا إلى اتفاق يسدل الستار على تلك المفاوضات الماراثونية، فيما سلطت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الضوء على مستقبل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الذى وصفته بـ"سيد البريكست".

وتساءلت الصحيفة الفرنسية، "ماذا سيفعل ميشيل بارنييه (سيد البريكست) بعد نهاية مهمته مع الاتحاد الأوروبي والتي استمرت أربع سنوات؟"، موضحة أن "بارنييه كان وزيرا للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ثم نيكولا ساركوزي".

وقالت الصحيفة الفرنسية إن بارنييه أنهى مهمته بعد أن توصل لاتفاق مع لندن عشية عيد الميلاد، راضيًا عن نجاحه في الحفاظ على وحدة السبعة والعشرين دولة (الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي) طوال المفاوضات المرهقة في مواجهة مناورات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

كما أصر بارنييه خلال إعلانه للاتفاق النهائي المكون من "ألفي صفحة" برفقة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على أنه "من المحزن أن نرى أحد أفراد الأسرة يغادر للمرة الأولى"، معتبراً أنه هناك خسارة للطرفين سواء بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي.

وعادت الصحيفة الفرنسية قائلة: "إن بارنييه الذي سيتم عامه الـ70 في 9 يناير المقبل، سياسي مخضرم، تدرج في عدة مناصب سياسية، بدأها كرئيس لبلدية سافوي ديجوليست".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى ما قاله بارنييه، الخميس الماضي: "اشتقت إلى فرنسا سأكرس الآن كل طاقتي لبلدي"، مشيرة إلى أن تلك الجملة أثارت أسئلة حول عودة محتملة إلى الحياة السياسية الفرنسية.

وطرحت الصحيفة الفرنسية عدة سيناريوهات، منها اعتزاله الحياة السياسية والإقامة في فرنسا، إذ نقلت عن مصادر مقربة من بارنييه قوله إنه متعب من هذين الشهرين "المكثفين" الأخيرين، حيث ينوي الراحة والتفرغ لكتابة كتاب بعنوان "مغامرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ومن بين السيناريوهات المطروحة، عودة بارنييه لتولي منصب وزير الخارجية الفرنسية بدلاً من جون إيف لودريان، تلك الحقيبة التي كان يتولاها لمدة عام في عهد شيراك بعد فشل الاستفتاء الأوروبي عام 2005.

أما السيناريو الثالث الذي طرحته الصحيفة الفرنسية، فيتمثل في قيادة الأغلبية البرلمانية لحزب "الجمهورية للأمام" (الحاكم)، بعد ترشيحه في الانتخابات المقبلة في أوفيرني رون ألب في يونيو 2021.

وقال مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "على الرئيس ماكرون أن يمنح بارنييه مكانًا في فريقه".

واختتمت الصحيفة الفرنسية قائلة: "على أي حال، فإن سيد البريكست السابق، الذي يرفض (خيانة) حزبه الأصلي (الجمهوريون)، وعمل بالمحافل الدولية بعيدًا عن ما اسمته (الخدع السياسية الفرنسية)، سيكون لديه الفرصة في تقلد مناصب فرنسية رفيعة تتناسب مع خبرته".