حزب مستقبل وطن يقود تحالفا برلمانيا يضم الشعب الجمهوري ومصر الحديثة

مصدر لـ الشروق: الحزب يدعو إلى إذاعة جلسات البرلمان الجديد لتوضيح المجهودات للمواطنين.. وتشكيل ما يشبه الهيئات البرلمانية داخل كل محافظة

عقد حزب مستقبل وطن عدة لقاءات على مدار الأيام الماضية، اجتمع فيها بنواب المحافظات من أعضاء مجلسىّ الشيوخ والنواب المنتمين للحزب، وبحضور نواب حزبى الشعب الجمهورى ومصر الحديثة.

وكشف مصدر برلمانى أن حزب مستقبل وطن سيقود تحالفًا داخل البرلمان مع حزبىّ الشعب الجمهورى ومصر الحديثة، حتى يستطيع الحصول على الأغلبية البرلمانية، متابعا: «التحالف سيكون داخل مجلسىّ الشيوخ والنواب فقط، ولكن خارج المجلسين سيكون لكل حزب حريته ويتحرك بشكل فردى».

وذكر المصدر لـ الشروق، أن اللقاءات كان من أجل تنظيم آليات العمل فى الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، والتشديد على النواب بضرورة حضور الجلسات العامة للمجلس والتفاعل مع جميع قضاياه والمشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية بقوة، حتى يكون البرلمان الجديد أكثر فاعلية من البرلمان الحالى.

وأضاف المصدر، أن هناك ضرورة لإذاعة جلسات البرلمان الجديد من جانب الحزب ونوابه، حتى يتبين للمواطنين مجهودات النواب داخل المجلس، مشيرا إلى أن الحزب طالب بعض النواب بالحذر من التعامل فى بعض وسائل الإعلام بدون رؤية ووعى، والحديث فى قضايا معينة بدون دراسة، حتى لا يثيروا البلبلة.

وأوضح المصدر أن الحزب حذّر النواب الذين يقومون بتربيطات مع النواب الآخرين من أجل انتخابهم على رئاسة بعض اللجان النوعية داخل المجلس دون العودة إلى الحزب، لافتا إلى أن الحزب هو المنوط به التنسيق بين النواب لتولى رئاسة وهيئة مكتب اللجان النوعية.

وأشار المصدر إلى أن الحزب سيعمل على تشكيل ما يشبه «الهيئات البرلمانية» داخل كل محافظة يترأسها أمين الحزب بالمحافظة إذا كان نائبًا، وإذا لم يكن نائبًا سيتم اختيار نائب منهم يكون رئيسًا للهيئة البرلمانية، وذلك من أجل مناقشة قضايا المحافظة وحلها بشكل جماعى.

وذكر المصدر، أن الحزب أعلن أن الحديث عن رئاسة ووكالة مجلس النواب الجديد وانتخابات اللجان النوعية هو أمر سابق لأوانه الآن، وأن الحزب سيناقشه الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الحزب سيعقد دورة تدريبية للنواب الجدد لتدريبهم على كيفية القيام بدورهم التشريعى والرقابى واستخدام الأدوات البرلمانية داخل المجلس، بحضور متخصصين فى ذلك.

يشار إلى أنه وفقًا لما تم إعلانه رسميًا وما جاء بالحصر العددى لدوائر الإعادة حصد حزب مستقبل وطن الأغلبية بـ316 مقعدًا، وجاء بعده حزب الشعب الجمهورى بـ50 مقعدًا، الوفد 26 مقعدًا، وحماة الوطن بـ23 مقعدًا، وحزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد.

وحصلت أحزاب المصرى الديمقراطى، والنور والمؤتمر والحرية على 7 مقاعد لكل منهم، والتجمع 6 مقاعد وجاء فى المركز قبل الأخير حزب العدل بمقعدين حصل عليهما بنظام القائمة وأخيرًا إرادة جيل بمقعد واحد، كما استطاع المستقلون الحصول على 95 مقعدًا.