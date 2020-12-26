الداخلية الكويتية: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر يحملون الفكر المتطرف

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شخصين من الأحداث، وشخص آخر بالغ، يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وأوضحت "الداخلية الكويتية" -في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه اليوم السبت- أنه بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد البحث والتحري عن الخارجين على القانون، تم ضبط أحد المتهمين، والذي أقر أنه تعرف على شخص من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، ودارت بينهما مناقشات وحوارات، وتبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف.

وأشارت إلى أنه بعد إجراء المزيد من التحريات، وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين، أحدهما حدث، يحملان نفس الفكر المتطرف، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم، تم تفتيش منزلهما؛ حيث تم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة، وشعارات وأجهزة تصوير.

وأضافت أنه بمواجهتهما بما نسب إليهما، أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر؛ حيث تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية أولياء الأمور إلى ضرورة الالتفات إلى الأبناء والتقرب إليهم، وسماع همومهم ومناقشتهم ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والأفكار المتطرفة والمواقع التي تدعو إلى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.