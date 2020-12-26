صحيفة إسرائيلية: عائلة نتنياهو تخرق تعليمات الإغلاق

على الرغم من إجراءات الإغلاق بسبب تفشي كورونا في البلاد، جلست عائلة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على طاولة في أحد المطاعم، خرقا للإرشادات والتعليمات المطلوبة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية قدمت اعتذارا اعترفت فيه بقيام سارة نتنياهو وابنهما أفنير بانتهاك الإرشادات والإجراءات المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة لسارة نتنياهو وابنها أفنير وهما يقضيان نزهة عائلية في الهواء الطلق، وجلسا على طاولة دون اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة لسارة وأفنير، ومعها تعليقات من القراء، تؤكد اختراقهما لقواعد وقوانين الصحة الإسرائيلية، وجلوسهما في الهوء الطلق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء الماضي، على مخطط الإغلاق الثالث الذي تفرضه البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سيبدأ غدا الأحد.