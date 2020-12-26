وزير التعليم العالي: معتادون على الشائعات مع اقتراب الامتحانات

عبدالغفار: لا داع لأي نوع من القلق.. ونضع سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأنباء المتداولة حول تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل أخبار مزورة وغير صحيحة.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات لبرنامج «أحداث اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش تواجده بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، أن الوزارة معتادة مع اقتراب الامتحانات على تزوير الأخبار لإثارة الرأي العام، مناشدًا من يريد التأكد من الأخبار زيارة الموقع الرسمي للوزارة.

وطمأن المواطنين أن الدراسة تسير بشكل طبيعي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، قائلًا إن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم تضمن التأكيد على الإجراءات الاحترازية وانتظام الدراسة والانتهاء من الفصل الدراسي الأول في موعده.

وأشار إلى تعويض أي طالب أو عضو هيئة تدريس يتعرض لوعكة صحية، متابعًا: «لا داعٍ لأي نوع من القلق، نضع سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين في المنظومة كأولوية أولى».

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم السبت، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي منشورًا مزعومًا حول قرار وزير التعليم العالي بتعليق الدراسة بدءً من 26 ديسمبر، وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل.