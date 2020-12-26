سلوفاكيا تبدأ في حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت سلوفاكيا، اليوم السبت، في تطعيم مواطنيها ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأول من تلقى اللقاح فلاديمير كرتشميري، وهو طبيب وخبير في الأمراض المعدية، هو وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء جمهورية سلوفاكيا.

وقال كرتشميري: "ربحنا رهاننا على توفر لقاح بحلول عيد الميلاد".

وبدأ برنامج التطعيم في سلوفاكيا، الذي أطلق عليه اسم "نحن نبدأ"، في المستشفى الجامعي في نيترا، 75 كيلومترا شرق براتيسلافا.

ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات رسميا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 27 ديسمبر، ويطلق عليه اسم يوم اللقاح.

وسجلت سلوفاكيا حتى الآن 166 ألفا و649 حالة إصابة بالفيروس و1732 حالة وفاة.