ضبط متهمة استولت على أموال الموطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظفة؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطنتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة المنيا - بقيام سيدة بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إلحاقهما بإحدى الوظائف الحكومية، مدعية علاقاتها ونفوذها بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وقيام موظفة بإحدى الجهات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنيا-بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعها الوظيفي وقدرتها على إلحاقهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة "خلافا للحقيقة"، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكيتان، زاعمةً تعيينهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت با، تكابها الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.