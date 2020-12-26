لجنة من هيئة الطرق والكباري لإصلاح فاصل حديدي بكوبري النيل ببني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه تمت الاستجابة الفورية من الهيئة العامة للطرق والكباري، والاتفاق على إيفاد لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للهيئة بالقاهرة؛ لمعاينة فاصل حديدي بالكوبري العلوي على النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى شرق النيل.

وقال غنيم إنه سيتم إعداد تقرير فني شامل بالإجراءات والحلول الفنية المقرر تنفيذها لأعمال إصلاح الفاصل، ومنع اتساع الفتحة بين الفاصل بالبلاطة العلوية.

وفور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي، من خلال رصد لجان المتابعة الميدانية، وجه المحافظ رئيس الهيئة بالمحافظة بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة، لسرعة تنفيذ اللازم، خاصة مع احتمالية اتساع الفاصل، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري، مع التشديد على متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح وصيانة الفاصل المعدني.