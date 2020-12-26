الإمارات: سجين يشهد عقد قران عبر تقنية الاتصال المرئي

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شهد نزيل بسجن إمارة الشارقة بالإمارات عقد قران ابنته عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، إن المؤسسة حريصة على تسهيل إجراءات تواصل النزلاء مع أسرهم عبر منصة إلكترونية بالمؤسسة بما يتوافق مع الانضباط والقوانين المؤسسية لإدخال الفرحه والسرور إلى قلوبهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار النفسي لدى النزلاء واستمرار الترابط الأسري.

وأضاف العميد شهيل في بيان اليوم السبت: "تقدم أهل النزيل لإدارة المؤسسة بطلب لحضور الأب عقد قران ابنته إلكترونياً، فتمت الموافقة على الطلب وقمنا بمخاطبة المحكمة الشرعية والخدمات الاجتماعية لتفعيل خدمة الرؤية الإلكترونية وبالفعل تواصل الأب مع أفراد أسرته وشاركهم فرحتهم بالمنزل بعقد القران".

وتابع العميد شهيل: "قامت إدارة المؤسسة بلم شمل الأسرة مع النزيل بهذه المناسبة، ما أدخل الفرحة على نفوس أفراد الأسرة".

وذكر العميد شهيل أن المؤسسة تحرص على تنفيذ العديد من البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي للنزيل خلال وجوده بالمؤسسة العقابية وتقويم اتجاهاته وسلوكه واستبدالها باتجاهات وسلوكيات مقبولة يقرها المجتمع والقانون.