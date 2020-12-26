نيويورك تايمز: إصابة طبيب بحساسية شديدة بعد تلقي لقاح موديرنا لكورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن طبيب في مركز بوسطن الطبي، أصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح موديرنا المضاد لكورونا، يوم الخميس الماضي، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ وخضوعه للعلاج.

وأوضحت الصحيفة أن "الطبيب حسين صدر زاده، أصيب بحساسية شديدة مع تسارع في ضربات القلب وشعور بدوار، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ، حيث تم معالجته وخرج وهو بحالة صحية جيدة".

من جهته، أوضح المتحدث باسم شركة موديرنا، راي جوردان، أن "الشركة لا يمكنها التعليق علناً على كل حالة فردية"، مشيراً إلى أن "فريق السلامة الطبية التابع للشركة يتابع الحالة بالتنسيق مع المسؤولين في البرنامج الفيدرالي الذي يشرف على توزيع اللقاحات".

واعتبرت ميرين كوروفيلا أخصائية الحساسية والمناعة في جامعة إيموري أنه "مع أكثر من 1.1 مليون حقنة تم تسليمها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، تظل ردود الفعل التحسسية الشديدة نادرة، ولا ينبغي أن تثير القلق لدى معظم الناس"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وشددت كوروفيلا على أنّه "لا ينبغي أن يردع ذلك الأشخاص الآخرين من تلقي اللقاح، لاسيما أن حالات الإصابة بحساسية ليست بالخطرة".

وكانت هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي تم الإبلاغ عن ربطها بلقاح موديرنا، كما تحقق إدارة الغذاء والدواء الأمريكي في 6 حالات تتعلق بأشخاص عانوا من الحساسية المفرطة بعد تلقي لقاح "فايزر - بيونتك"، الذي يحتوي على مكونات مماثلة، خلال الأسابيع القليلة الأولى من توزيعه في الولايات المتحدة.