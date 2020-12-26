حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة وترويع المدنيين

الإنتاج يواجه المقاولون في مباراة البحث عن الفوز الأول.. والمقاصة يستضيف المصري

أرسنال يستضيف تشيلسي في ديربي لندني.. وصدام قوي بين ليستر ومانشستر يونايتد على الوصافة

كلوب: لن نجبر صلاح على البقاء في ليفربول