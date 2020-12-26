التصريح بدفن جثة مسن صدمه قطار بالجيزة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن جثة مسن صدمه قطار بمنطقة الجيزة، كما طلبت بتحريات رجال المباحث التكملية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا أن المسن عقب تعرضه للحادث كان ما زال على قيد الحياة، إلا أنه توفي قبل نقله إلى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، إلى أن المنطقة التي شهدت الحادث، لا تحتوي على أي ممر لعبور السكة الحديد، ومغلقة بسورين من الاتجاهين.

ولقى مسن مصرعه، صدمه قطار بالجيزة؛ مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، فارق الحياة في الحال، عقب اصطدام قطار به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.