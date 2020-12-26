أعلن الفنان أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك بعد إجرائه المسحة الثانية والتي كانت نتيجتها إيجابية، ونصح كل من تعامل معه أن يطمأن على نفسه.

ونشر أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: صورة مكتوب فيها «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وأدعولي بالشفا».

وكان أمير كرارة قد طمأن كل أصدقائه ومتابعيه، في الصباح، بأنه ليس مصابا بفيروس كورونا، بعدما ترددت شائعات مؤخرا حول إصابته، واضطر لإجراء مسحة طبية للإطمئنان على صحته.

يذكر أن الموجة الثانية من كورونا، أصابت العديد من نجوم الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية.