بايدن وزوجته يوجهون رسالة للأمريكيين في عيد الميلاد

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة احتفالات "الكريسماس".

وقال بايدن وزوجته في رسالة مصورة لهما: "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين منكم في أمتنا، ويتم تذكيرنا في هذا الموسم بالأمل في إنسانيتنا المشتركة.. نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والفرح والصحة والسعادة هذا الموسم، لكننا نعلم أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم في أمتنا، ونتذكر في هذا الموسم الأمل في إنسانيتنا المشتركة وما نحن مدعوون للقيام به لبعضنا البعض".

وتابع بايدن قائلا: "إن العديدين من إخواننا الأمريكيين يكافحون للعثور على وظيفة أو وضع الطعام على الطاولة حرفيا أو دفع الإيجار أو الرهن العقاري، ونذكر هنا أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض، وأن نقدم ما في وسعنا، وأن نكون مصدرا للمساعدة والأمل سواء للأصدقاء أو الغرباء".

وأكد بايدن في رسالته أن عائلته قللت بشكل كبير من احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام بسبب فيروس "كورونا" المستجد، طالبا من الأمريكيين التفكير في الحد من سفرهم وحجم التجمعات العائلية هذا العام للحفاظ على حياتهم.

من جهتها أكدت عقيلة الرئيس المنتخب أن الكثير من العائلات يحتفلون بعيد الميلاد وقد فقدوا أحبائهم، وأشادت أيضا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية سواء في المجال الصحي او الخدمات الاجتماعية والعاملين في المجال العسكري والدفاعي لما يقدموه من تضحيات وسط مخاطر هذا الفيروس وبعيدا عن عائلتهم، "قلوبنا معكم".

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة احتفالات "الكريسماس".

وقال بايدن وزوجته في رسالة مصورة لهما: "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين منكم في أمتنا، ويتم تذكيرنا في هذا الموسم بالأمل في إنسانيتنا المشتركة.. نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والفرح والصحة والسعادة هذا الموسم، لكننا نعلم أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم في أمتنا، ونتذكر في هذا الموسم الأمل في إنسانيتنا المشتركة وما نحن مدعوون للقيام به لبعضنا البعض".

وتابع بايدن قائلا: "إن العديدين من إخواننا الأمريكيين يكافحون للعثور على وظيفة أو وضع الطعام على الطاولة حرفيا أو دفع الإيجار أو الرهن العقاري، ونذكر هنا أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض، وأن نقدم ما في وسعنا، وأن نكون مصدرا للمساعدة والأمل سواء للأصدقاء أو الغرباء".

وأكد بايدن في رسالته أن عائلته قللت بشكل كبير من احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام بسبب فيروس "كورونا" المستجد، طالبا من الأمريكيين التفكير في الحد من سفرهم وحجم التجمعات العائلية هذا العام للحفاظ على حياتهم.

من جهتها أكدت عقيلة الرئيس المنتخب أن الكثير من العائلات يحتفلون بعيد الميلاد وقد فقدوا أحبائهم، وأشادت أيضا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية سواء في المجال الصحي او الخدمات الاجتماعية والعاملين في المجال العسكري والدفاعي لما يقدموه من تضحيات وسط مخاطر هذا الفيروس وبعيدا عن عائلتهم، "قلوبنا معكم".

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة احتفالات "الكريسماس".

وقال بايدن وزوجته في رسالة مصورة لهما: "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين منكم في أمتنا، ويتم تذكيرنا في هذا الموسم بالأمل في إنسانيتنا المشتركة.. نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والفرح والصحة والسعادة هذا الموسم، لكننا نعلم أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم في أمتنا، ونتذكر في هذا الموسم الأمل في إنسانيتنا المشتركة وما نحن مدعوون للقيام به لبعضنا البعض".

وتابع بايدن قائلا: "إن العديدين من إخواننا الأمريكيين يكافحون للعثور على وظيفة أو وضع الطعام على الطاولة حرفيا أو دفع الإيجار أو الرهن العقاري، ونذكر هنا أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض، وأن نقدم ما في وسعنا، وأن نكون مصدرا للمساعدة والأمل سواء للأصدقاء أو الغرباء".

وأكد بايدن في رسالته أن عائلته قللت بشكل كبير من احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام بسبب فيروس "كورونا" المستجد، طالبا من الأمريكيين التفكير في الحد من سفرهم وحجم التجمعات العائلية هذا العام للحفاظ على حياتهم.

من جهتها أكدت عقيلة الرئيس المنتخب أن الكثير من العائلات يحتفلون بعيد الميلاد وقد فقدوا أحبائهم، وأشادت أيضا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل العاملين في الخطوط الأمامية سواء في المجال الصحي او الخدمات الاجتماعية والعاملين في المجال العسكري والدفاعي لما يقدموه من تضحيات وسط مخاطر هذا الفيروس وبعيدا عن عائلتهم، "قلوبنا معكم".