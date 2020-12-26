ــ فرنسا تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس.. وروسيا تجيز تطعيم من هم فوق الـ60 عاما بـ«سبوتنيك ــ 5»

بدأ الاتحاد الأوروبى، اليوم، تسلم أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد عشية بدء حملات التطعيم، غدا الأحد، فى وقت أُجبرت دول عدة فى التكتل على فرض تدابير إغلاق جراء ظهور سلالة جديدة من كورونا تواصل تفشيها من بريطانيا ويعتقد أنها معدية أكثر.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى فى معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كورونا فى عام 2021.

ومن المقرر أن تبدأ حملات التطعيم فى جميع دول الاتحاد الأوروبى الـ27، اليوم الأحد، بعدما أقرّت الجهات المنظمة لقاح «فايزر ــ بيونتك» فى 21 ديسمبر الحالى.

ودفعت السلالة الجديدة من الفيروس، التى يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود على السفر من بريطانيا حيث ظهرت لأول مرة.

لكن لا تزال تسجل إصابات بالسلالة الجديدة فى أنحاء العالم. وأكدت اليابان أمس الأول تسجيل خمس إصابات بها لدى ركاب قدموا من بريطانيا بينما سجّلت حالات كذلك فى الدنمارك ولبنان وألمانيا وأستراليا وهولندا.

كما اكتشفت جنوب إفريقيا طفرة مماثلة لدى بعض المصابين، لكنها نفت التصريحات الصادرة من بريطانيا التى أفادت بأن سلالتها أخطر ومعدية أكثر من تلك المكتشفة فى بريطانيا.

وفى حين وصلت أولى جرعات لقاح «فايزر ــ بيونتك» إلى باريس، أكدت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول إصابة فى البلاد بسلالة الفيروس الجديدة لدى مواطن عاد من بريطانيا فى 19 ديسمبر، بحسب وزارة الصحة الفرنسية.

ولم تظهر عليه أى أعراض بينما عزل نفسه فى منزله فى تور (وسط فرنسا)، فى حين تمت عملية تعقب للموظفين الصحيين الذين خالطوه.

من المقرر أن تبدأ التطعيمات الأولى فى فرنسا ضد المرض مع متطوعين مسنين، اليوم الأحد، فى مدن سيفران، وسين سان دونى، وديجون.

وأعلن وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، فى وقت سابق أن «التطعيمات ستبدأ بالتجربة على عدد صغير من مؤسسات المسنين، ويمتد تدريجيا إلى جميع أنحاء فرنسا فى يناير».

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أنه وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمى للحكومة الفرنسية، فإن البلاد سجلت عدد إصابات مرتفعة قبل ساعات من حملة اللقاحات، موضحة أنه سبب ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى الزيادة فى الفحوصات التى أجراها الفرنسيون قبل لم شمل العائلات فى الأعياد».

ووفقا لدائرة الإحصاء بوزارة الشئون الاجتماعية الفرنسية، تم إجراء حوالى 2.35 مليون اختبار فى الأسبوع الماضى، بزيادة أكثر من 50% عن الأسبوع السابق.

وتسبب وباء كورونا فى وفاة 62427 شخصا فى فرنسا، خلال 24 ساعة، بينهم 159 فى العناية المركزة، وفقًا لبيانات من الصحة العامة الفرنسية.

أصدرت قيادة الصين الشيوعية بيانا أشادت فيه بـ«العظمة الاستثنائية للغاية» التى تعاملت من خلالها مع أزمة الفيروس الذى ظهر أول مرة فى مقاطعة هوباى فى البلاد العام الماضى، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وفى أنحاء العالم، دعا السكان لاحترام إرشادات التباعد الاجتماعى بينما حضت منظمة الصحة العالمية على عدم «إضاعة» ما وصفتها بـ«التضحيات المؤلمة» التى تم تقديمها لإنقاذ حياة الناس.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس من أن «اللقاحات توفر مخرجا للعالم من هذه المأساة. لكن تطعيم العالم بأسره سيستغرق وقتا».

من جانبها، أعادت دول خففت القيود بعض الشىء خلال عيد الميلاد، فرضها من جديد. فعلى سبيل المثال، فرضت النمسا حظرا للتجول اعتبارا من أمس وحتى 24 يناير المقبل.

وتأثر الملايين فى بريطانيا بتشديد القيود، إذ إن التدابير الأشد المفروضة تشمل 40% من سكانها. وتتضمن الإجراءات إغلاق جميع الأعمال التجارية غير الأساسية والحد من العلاقات الاجتماعية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».

كما دخلت تدابير إغلاق جديدة حيز التنفيذ فى إسكتلندا وأيرلندا الشمالية أمس، بينما أعادت ويلز كذلك فرض القيود بعدما خففتها خلال عيد الميلاد.

وغابت مظاهر الازدحام المعهودة فى الأسواق بمناسبة «بوكسينج داى» (اليوم الذى يلى عيد الميلاد ويشهد تخفيضات) عن شوارع سيدنى أمس، إذ التزم معظم السكان بدعوات رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون ملازمة منازلهم فى ظل اكتشاف مجموعة إصابات جديدة.

وقالت المتسوقة ليا جوناوان لصحيفة «ذى سيدنى مورنينج هيرالد» «حتى عندما دخلنا المتجر، كان هناك أقل من عشرة أشخاص».

وفى موسكو، أعلن وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو، أمس، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح «سبوتنيك ــ 5» ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وأكد موراشكو أن لقاح «سبوتنيك ــ 5» أثبت أنه آمن للأشخاص، الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.