ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 169 ألفا و472

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 169472 إصابة بعد تسجيل 1403 إصابات جديدة خلال 24 ساعة ماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1397 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1370 من بين المقيمين و33 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169472 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة منصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1397 منذ 21 فبراير الماضي.

وعدل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرار توقيت منع الولوج والخروج إلى الشارع وذلك في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ليصبح من الساعة الخامسة فجراً وحتى الثالثة فجراً، اعتباراً من 23 ديسمبر 2020 وحتى الأول من يناير 2021.

وشمل القرار تحديد ‏إشغال المطاعم بنسبة 50% وكذلك الملاهي والحانات والمراقص الليلية.

كما سمح القرار ‏بإقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات بقدرة استيعابية بمعدل 50 بالمئة، على أن يتم الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.