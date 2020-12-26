العراق: مقتل عنصرين من تنظيم داعش جنوب غرب كركوك

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالعراق مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم" لهما جنوب غربي كركوك.

وذكر المكتب الاعلامي للقيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم السبت - أن "الشرطة اتحادية تمكنت في عملية أمنية نوعية من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".

وأشار الى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الإرهابية والإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب أينما وجد.