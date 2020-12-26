وزير الزراعة: لا مشكلة في توفير كميات القمح الضرورية لإنتاج الخبز

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر تتميز بالتنوع المناخي على مدار فصول العام، والذي يتيح لها تعددية في المواسم الزراعية، رغم محدودية الأراضي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه لا توجد مشكلة في توفير كميات القمح الضرورية لإنتاج الخبز، مشيرًا إلى استيراد كميات تصل إلى 10 ملايين طن من القمح، لضمان توفير احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أهمية الأمن الغذائي النسبي، والذي يعني توجيه الجهود لإنتاج ما تتميز به الدول، لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلع، مع استيرادها لما لا تتميز به، خاصة وإن كان إنتاجها منه لا يكفي احتياجات سكانها.

وذكر وزير الزراعة، أن مصر تزرع حاليًا ما يقارب 3 ملايين و400 ألف فدان من القمح، لافتًا إلى إنتاج 9 ملايين طن منه.