الجزائر تسجل 6 وفيات و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة بتراجع 18 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل مجموع الإصابات إلى 97 ألفا و857.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا خلال الإحاطة الصحفية اليومية عن رصد 6 وفيات جديدة بانخفاض 5 حالات عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2722.

وأشار فورار إلى تماثل 361 مريضا للشفاء، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 65 ألفا و505، فيما يتواجد 36 مصابا في العناية المركزة.